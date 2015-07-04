انقطاع التيار عن مدينة الفيوم وبعض القرى بعد تفجير برج كهرباء

قام مجهولون منذ قليل بتفجير برج للضغط العالى بقرية نوفل بمحافظة الفيوم بعدما زرعوا عدة عبوات ناسفة بدائية الصنع بقاعدة البرج ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى بمدينة الفيوم وعدد من القرى التابعة لمركز الفيوم.

كان الأهالى بقرية سنوفر بمركز الفيوم قد سمعوا منذ قليل صوت انفجار قوى بالقرية وعقبه انقطاع بالتيار الكهربائى بأماكن متفرقة بمدينة ومركز الفيوم وتبين قيام مجهولين بتفجير برج للضغط العالى بقرية نوفل بعدما زرعوا عدة عبوات ناسفة بدائية الصنع بقاعدة البرج ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى بمدينة الفيوم وعدد من القرى التابعة لمركز الفيوم .

وانتقلت قوة أمنية وإدارة المفرقعات وجارٍ تمشيط المنطقة لكشف وجود مواد متفجرة أخرى من عدمه بعد عمل كردون أمنى حول منطقة الانفجار.

>