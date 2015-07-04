أخبار مصر للساعة 10.. وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلى الجيش الثانى

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، فى مقدمتها، لقاء الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط وصف وجنود الجيش الثانى الميدانى.

ونَقْل الفريق أول صدقى صبحى، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة واعتزازه بما يقومون به من جهود وطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأكد القائد العام أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة، التى لا تهاون فيها، ما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة واستعداد قتالى جاد لكافة الوحدات والتشكيلات بما يمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف، وأشاد بما حققه مقاتلو الجيش الثانى الميدانى من مواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر التكفيرية فى سيناء والتصدى للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى.

كما شارك القائد العام مقاتلى الجيش الثانى تناول الإفطار، وقام بتكريم عدد من المتميزين من الضباط والصف والجنود والصناع العسكريين والجنود من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرا لتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال العام التدريبى المنقضى.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

- بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى ويشاركهم تناول الإفطار

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