"القاهرة" تفتتح 19 مركزًا لذوى الإعاقة بالتزامن مع عيدها القومى

يفتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 19 مركزا مجتمعيا لدعم وتدريب ذوى الإعاقة وشباب المناطق العشوائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فى مركز شباب باب الشعرية، وسيتم افتتاح جميع المراكز من خلال الفيديو كونفراس وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى فى 6 يوليو.

وكان من المقرر أن يتم إنشاء 30 مركزًا مجتمعيًا تكنولوجيًا متكاملاً داخل مراكز الشباب المنتشرة فى المناطق العشوائية والشعبية بالقاهرة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وذلك فى اطار البرتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة ووزارة الاتصالات لتنمية مهارات الشباب وتوفير التدريب والدعم الفنى اللازم لتأهيلهم للعمل والمشاركة المجتمعية وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة كحافز لمساعدتهم على سرعة الاندماج في المجتمع والمساهمة فى تطويره.

وكان الدكتور جلال مصطفى السعيد قد افتتح خلال الشهور الماضية 11 مركزًا داخل مراكز شباب (المعصرة – زهراء مصر القديمة – الساحل – زينهم – غرب مدينة نصر – عين الصيرة – روض الفرج – عزبة النصر بالبساتين – منشية التحرير – عرب كفر العلو – النادي العام بمنشية حلوان).

>