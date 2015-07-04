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عمرو خالد:"الإلحاد" ظاهرة تاريخية منذ بداية البشرية ولا يمكن القضاء عليه

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عمرو خالد:"الإلحاد" ظاهرة تاريخية منذ بداية البشرية ولا يمكن القضاء عليه عمرو خالد:"الإلحاد" ظاهرة تاريخية منذ بداية البشرية ولا يمكن القضاء عليه
قال الداعية الإسلامى الدكتورعمرو خالد "إن تعاملنا مع موضوع الإلحاد دائماً ما يكون بعصبية"، مشيرا إلى الحاجة للتعامل بموضوعية وعقل وحكمة مع هذا الأمر.

وأضاف خلال برنامجه "الإيمان والعصر" أن الإلحاد قضية قديمة جداً وليست اليوم، فمنذ أن كان هناك إنسان يعيش فى الكهوف حتى إنسان ناطحات السحاب كان هناك إيمان، وكان هناك أيضا لا إيمان الذى نسميه الإلحاد.

وأوضح عمرو خالد أنه علينا أن نتعامل مع القضية بتواضع وهدوء بمعنى أن الملحدين لن يختفوا من الوجود بالحجج القوية، والقضاء على الإلحاد لن يحدث فهو ظاهرة تاريخية مستمرة فى البشر، متابعا: "لكننا نريد أن نحمى أولادنا منها ونقللها ولو كان هناك حل نهائى حاسم لكان الأنبياء والرسل أولى به منا".

وأشار إلى أن جزءا من الملحدين لديهم أسئلة يجب أن نحترم عقلوهم ونرد عليهم، وجزء من الشاب المؤمن لديهم شكوك من حقهم يجب أن نحترم عقلوهم ونرد عليهم.

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