الجزائر تؤكد على مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف

أكد رئيس الوزراء الجزائرى، عبد المالك سلال، اليوم السبت، على مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه دون التخلى عن سياسة المصالحة الوطنية مؤكدا ان بلاده فى أمن وأمان.

وقال سلال فى تصريح للصحافة على هامش تدشين كلية الحقوق بالجزائر العاصمة: "بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة حققنا الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية ونتائجها ظاهرة ميدانيا لذلك لابد من مواصلة إقرار هذه المصالحة لكن دون أن نتخلى عن سياسة مكافحة الإرهاب".

وأشار سلال إلى أن الجزائر "لها رئيس يدير شؤون البلاد وجيش قوي" وأن " قوات الأمن والجيش مجندة لمكافحة كل أنواع التطرف والإرهاب".

واستطرد يقول: "الجزائر فى أمن وأمان وطمأنينة وتدعم الحوار لكن لا ثم لا للتطرف مهما كان نوعه وبالأخص التطرف الديني".

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