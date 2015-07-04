مقتل وإصابة 20 عراقيًا فى انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم السبت، فى شارع شهداء البياع جنوب العاصمة العراقية (بغداد)؛ مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 16 آخرين بجراح.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد ، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من جامع الكبيسى فى شارع شهداء البياع العام قرب أحد المطاعم الشعبية قبيل موعد الإفطار ؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة 20 مدنيًا.

وقد هرعت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار على الفور ، وتم نقل الجثث الأربع إلى دائرة الطب العدلى والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

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