التحالف العربى يقصف مواقع للحوثيين فى محافظتى حجة والبيضاء باليمن

شن طيران التحالف العربى مساء اليوم السبت عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة حجة، الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية

وقالت مصادر صحفية فى محافظة حجة ، إن طيران التحالف شن مساء اليوم قرابة سبع غارات استهدفت مبنى الجمارك، شمال مدينة حرض، بالإضافة إلى إستهداف تجمعات للحوثيين فى مثلث عاهم، جنوب المدينة.

وفى سياق متصل، شن طيران التحالف مساء اليوم السبت خمس غارات جوية على مواقع للحوثيين فى محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال سكان محليون ، إن طيران التحالف شن غارتين على إدارة أمن مديرية الطفة، وثلاث غارات أخرى استهدفت نقطة نقيل العريف العسكرية التى يسيطر عليها الحوثيين.

يذكر أن طيران التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، شن منذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم" فى 26 مارس الماضى العديد من الضربات الجوية على مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثى وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى عدة محافظات يمنية.

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