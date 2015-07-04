مصادر سورية: "دى مستورا" يبحث بمصر تدويل بنود مؤتمر المعارضة بالقاهرة

قالت مصادر سورية مطلعة، إن المبعوث الأممى إلى سوريا سيزور القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، للقاء أعضاء لجنة حوار المعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر القاهرة الذى عقد يومى 8 و9 من يونيو الماضى، ولقاء وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "أن المبعوث الأممى سيبحث مع أعضاء اللجنة المنبثقة من حوار المعارضة السورية بالقاهرة لبحث إيجاد حل للأزمة فى البلاد، وإيجاد آلية لتدويل المطالب العشرة التي خرجت من مؤتمر القاهرة والتى جاء أبرزها عدم وجود أى مستقبل سياسى للرئيس الأسد فى أى عملية سياسية مستقبلية مع التأكيد على حل سياسى للأزمة في البلاد.

دى مستورا يبحث حل أزمة سوريا

>وأوضحت أن زيارة دى مستورا للقاهرة تأتى فى إطار جولة يقوم بها المبعوث الأممى بين جنيف وأسطنبول والقاهرة، لبحث إيجاد آلية مشتركة لحل الأزمة السورية التى دخلت عامها الخامس، إضافة للتباحث حول مدى الخطر الداهم التى بدأت تشكله التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أرض سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين سيطالبون دى مستورا بتطبيق بنود مؤتمر القاهرة، ومن ضمنها إقامة نظام ديمقراطى تعددى لا مركزى في البلاد، وبحث سبل وقف نزيف الدماء فى البلاد لحل الأزمة فى البلاد سياسيًا من دون أى تدخل عسكرى.

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