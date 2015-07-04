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مباحث أسوان تضبط عاطل بحوزته 3كيلو من مخدر البانجو

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مباحث أسوان تضبط عاطل بحوزته 3كيلو من مخدر البانجو مباحث أسوان تضبط عاطل بحوزته 3كيلو من مخدر البانجو
ألقت مباحث قسم ثان أسوان، اليوم، القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة وبحوزته 3كيلو من مخدر البانجو، وذلك فى إطار حملة تفتيشية شرق مدينة أسوان، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم وجارى الإحالة للنيابة المختصة.

وتلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط المتهم ( احمد. م) 38 سنة، السابق اتهامه فى ثلاث قضايا متنوعة، وبحيازته لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر له المحضر (3038) جنايات قسم ثان وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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