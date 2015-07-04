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مبيض محارة يدفع حياته ثمنًا للمنافسة على لعبة البلياردو بالشرقية

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مبيض محارة يدفع حياته ثمنًا للمنافسة على لعبة البلياردو بالشرقية مبيض محارة يدفع حياته ثمنًا للمنافسة على لعبة البلياردو بالشرقية
دفع مبيض محارة فى العقد الثالث من العمر، حياته ثمنًا للمنافسة على لعبة البلياردو مساء اليوم السبت، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى بالشرقية، يفيد بوقوع مشاجرة بمدينة القنايات ومقتل شخص فى الثلاثينيات من العمر.

وتبين من التحقيقات التى بإشرها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث القنايات، نشوب مشادة كلامية بين كل من "أحمد م ع ع" 30 سنة مبيض محارة و"محمد ال ع" 18 سنة عامل ومقيمان بالقنايات، أثناء لعبهما "البياردو" فقام الثانى بالاستعانة بشقيقه "أحمد" 19 سنة طالب جامعى والدته "نعمة م ال" 42 سنة وقاموا بالتعدي على "أحمد" فتمت إصابته بطعنة نافذة بالصدر وإصابة عمه "حمادة ع " 42 سنة مبيض محارة بجرح قطعى بمقدمة الرأس.

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مصر 365