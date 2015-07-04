محافظ الدقهلية يطلق اسمى شهيدى المحافظة بسيناء على شارع ومدرستين

زار حسام الدين إمام محافظ الدقهلية منزل الشهيد جندى عبد الرحمن محمد متولى، حيث قدم واجب العزاء لأسرته بمنزلهم بشارع الرشيدى بعزبة الشال بالمنصورة واستجاب المحافظ لمطالب الأسرة بإطلاق اسمه على مدرسة أحمد لطفى السيد الابتدائية بعزبة الشال، وكذا تعديل اسم الشارع الذى تقطن به أسرته من شارع الرشيدى إلى شارع الشهيد عبد الرحمن محمد متولى.

كم زار قرية البهو فريك – مركز أجا لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مهندس محمد عادل سلامة الذى كان يعمل بمديرية الطرق بشمال سيناء واستشهد على إثر انفجار إرهابى غاشم بسيارة خلال توجهه لعمله.

وقد أدى المحافظ العزاء لأسرة الشهيد واستجاب لمطالب أسرته بإطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية بقرية البهوفريك تخليدا لذكراه.

ووجه المحافظ لكل من رئيس مركز ومدينة أجا ورئيس حى شرق المنصورة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع المشار إليها تخليدا لذكراهم.

وعلى جانب آخر أمر محافظ الدقهلية بإطلاق اسم حديقة الشهداء على الحديقة الجارى تطويرها حاليا بجوار فيلا غيث بالمنصورة لتكون حديقة الشهداء.

ووجه المحافظ لرئيس حى غرب المنصورة بسرعة إعداد أسماء الشهداء أبناء الدقهلية وتخليد ذكراهم على لوحة كبيرة داخل الحديقة تحمل الاسم وتاريخ الاستشهاد.



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محافظ الدقهلية مع والد المهندس الشهيد



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محافظ الدقهلية اثناء تقديم واجب العزاء بقرية البهو فريك



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محاظ الدقهلية يقدم التعازى لوالد المهندس مع القيادات



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محاظ الدقهلية يقدم العزاء لام المهندس الشهيد



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محاظ الدقهلية يقدم العزاء لوالد الشهيد المجند بعزبة الشال



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محافظ الدقهلية وسط الاهالي لتقديم واجب العزاء للمجند