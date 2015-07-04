بالصور.. الجمعية الشرعية بالوادى الجديد تنظم حفل إفطار جماعى للأيتام

نظمت الجمعية الشرعية بالوادى الجديد مساء اليوم، السبت، إفطارا جماعيا لعدد كبير من الأطفال الأيتام وأسرهم بمقر نادى التعمير، والذى شارك فيه عدد من المتطوعين من أعضاء الجمعية، وذلك فى إطار ما تقوم به الجمعية من أنشطة خيرية لرعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم اجتماعيا.

وقال الشيخ عادل آدم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمدينة الخارجة، فى تصريح صحفى أن الجمعية نظمت هذا الإفطار الجماعى للأطفال الأيتام لإدخال البهجة عليهم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية حيث تم تجميع الأطفال فى موائد مشتركة وتقديم الوجبات الطازجة لهم والعصائر، وتم مشاركة أعضاء الجمعية الإفطار معهم.

وأضاف آدم أن الجمعية تواصل نشاطها الخيرى فى توزيع الوجبات الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية على الفقراء والأسر المعيلة والحالات الخاصة، حيث تم توزيع أكثر من 12 طن مواد غذائية بجانب المساعدات المالية واستكمال حملة أكسوهم لتوفير كسوة العيد للأطفال الأيتام.



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جانب من حفل الافطار الجماعى للاطفال الايتام بالوادى الجديد



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متطوعى الجمعية الشرعية يقومون بتوزيع الوجبات الغذائية على الاطفال



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اجواء من البهجة والفرحة تغمر الاطفال الايتام فى حفل الافطار



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اطفال مدينة الخارجة من الايتام ينتظرون لحظة اطلاق مدفع الافطار



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عدد كبير من الاطفال الايتام فى حفل افطار الجمعية الشرعية بنادى التعمير



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الجمعية الشرعية بالخارجة تنظم حفل افطار للاطفال الايتام