بالصور.. ورشة عمل لوضع استراتيجية جديدة لـ"القومى لشئون الإعاقة"

نظم المجلس القومى لشئون الإعاقة ورشة عمل لوضع استراتيجية للمجلس تهدف إلى تحديد دوره المستقبلى ورسالته لضمان اندماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، وعُقدت ورشة العمل بحضور الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، وعدد من أعضاء المجلس، وأدار الورشة الدكتور علاء سبيع، الخبير الدولى فى الإعاقة، وعضو المجلس.

وأكد الدكتور علاء سبيع أن ورشة العمل راعت فى وضعها للاستراتيجية الجديدة للمجلس الاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمجلس فى دوراته السابقة، والتأكيد على تجنب القيام بأى أنشطة وبرامج تقوم بها أى وزارات أخرى، والتركيز على الدور التنسيقى والاستشارى والرقابى والتنظيمى والتشريعى.

كما أوضح الدكتور علاء سبيع، الخبير الدولى فى الإعاقة، أن ورشة العمل طرحت أفكار تؤكد أهمية تمتع المواطنون ذوو الإعاقة بكامل حقوقهم والمشاركة بفاعلية فى تنمية الوطن.

وكشف أن مناقشات ورشة العمل تناولت أن تكون رسالة المجلس وجود مجتمع داعم لذوى الإعاقة، ويكفل حقوق متساوية وفرص متكافئة للمواطنين ذوى الإعاقة، من خلال دور تشريعى ورقابى وتنظيمى وتنسيقى واستشارى للمجلس.

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جانب من ورشة العمل



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مها هلالى رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم وعضو المجلس القومى لشئون الإعاقة شاركت فى ورشة العمل



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ورشة العمل أكدت أهمية دعم المجتمع لذوى الإعاقة



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ورشة العمل أكدت أهمية تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة



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الدكتور مصطفى كمال عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة شارك فى ورشة العمل



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جانب من ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لشئون الاعاقة



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ورشة العمل أكدت أهمية تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة



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الدكتور علاء سبيع الخبير الدولى فى الإعاقة



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جانب من ورشة العمل بحضور الدكتورة هبة هجرس الأمين العام للمجلس