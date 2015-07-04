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إطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على شارع الأستاد بشبين الكوم

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إطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على شارع الأستاد بشبين الكوم إطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على شارع الأستاد بشبين الكوم
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم قرار رقم 755 لسنة 2015 بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على الشارع الواصل بين شارعى جمال عبد الناصر والجلاء البحرى، الشهير بشارع الأستاد بالحى الغربى بشبين الكوم.

وتضمن القرار إطلاق اسم شهيد القوات المسلحة الملازم أول محمد أشرف حسين حماد على مدرسة طليا الإعدادية بمركز أشمون واسم شهيد الشرطة وليد عيد معوض نصر على المدرسة الإعدادية المشتركة بكفر عشما بمركز الشهداء.

وأشار هشام عبد الباسط إلى أن هذا القرار جاء اعترافا من المحافظة بفضل الشهداء وتقديراً لتفانيهم فى عملهم، وتضحيتهم بأعز ما يملكون فداء لوطنهم وشعبهم وتكريماً لهم من المحافظة وتخليداً لذكراهم من أجل وطننا الغالى.

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مصر 365