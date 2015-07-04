بالصور.. سوق السمك بالإسماعيلية يشهد ارتفاعا فى الأسعار

مع بداية شهر رمضان شهدت تجارة الأسماك بمدينة الإسماعيلية ركودا، خاصة مع اتجاه سكانها لتناول اللحوم والبط فى الأيام الأولى للشهر الكريم، ولكن بمرور أسبوع على الأكثر يعود أهل الإسماعيلية للوجبة المفضلة على مائدة الإفطار "الأسماك".

ويواجه السوق المحلى ارتفاعا فى الأسعار وقلة فى الأسماك بسبب قصر ساعات الصيد ببحيرة التمساح ومجرى قناة السويس على ساعات النهار، كإجراء لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

عربى الطويل تاجر أسماك بسوق السمك الرئيسى، يقول: "سعر السمك مرتفع هذه الأيام وأيضا كمية الأسماك قليلة، وفى الأيام الأولى ينخفض الإقبال على السمك ويرتفع سعره، لأنه قليل، ولكن مع الوقت يعود الإقبال كما اعتاد أهل الإسماعيلية".

ويفسر الطويل قلة الأسماك بوقف الصيد فى بحيرة التمساح ومجرى قناة السويس، قائلا: "نعرف أن الصيد متوقفا بسبب افتتاح القناة الجديدة وننتظر الخير القادم بعد عودة الصيد فى أغسطس، وارتفعت أسعار الأسماك بزيادة 10 جنيهات على الأقل لأسماك الشبار والبورى، فيما انخفض سعر "الكابوريا" لأن طريقة أكلها بطيئة لا تناسب عادات رمضان.

وأضاف الحاج صبرى تاجر أسماك: "السمك قليل فى السوق وغال وهذا ليس بأيدينا، حتى أسماك المزارع التجار يتحججون بارتفاع أسعار الأعلاف ونقل الأسماك".



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تاجر أسماك يجهز الطاولة في انتظار الزبائن



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أسماك المزارع وبورسعيد تملأ أسواق الإسماعيلية



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بائع يمسك بسمكة "لوت " كبيرة



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الجمبري المستورد والبحر المتوسط يملأ السوق بدلا من جمبري البحيرة



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توضيب طاولة عرض الاسماك



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بائع بسوق السمك على بحيرة الصيادين



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الحاج صبري تاجر بسوق السمك الرئيسي



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طاولة أسماك في نهاية اليوم



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ارتفاع أسعار الاسماك لم يؤثر على الاقبال عليه



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محلات شوي الأسماك منتشرة في كل الأحياء



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الكابوريا أحد الأكلات المفضلة يقل بيعها في رمضان



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ثعبان البحر أحد الاسماك النادرة ببحيرة التمساح



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وقف الصيد بالبحيرة رفع سعر الاسماك الواردة من المحافظات القريبة