TOP 10: مستحضرات الوقاية من الشمس

إنه فصل الصيف! والصيف يعني الشمس، ويتميّز بالبشرة البرونزية. ولكنّ تعرض البشرة لأشعة الشمس، لفترة طويلة، يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة البشرة المبكرة. لذلك، لا بدّ من اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على بشرتك خلال فصل الصيف واستخدام المستحضرات اللازمة لها.

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احمي نفسك من مخاطر التعرض لاشعة الشمس:

التعرّض لأشعة الشمس ليس بالضرورة أمراً سيّئاً، بل هو مصدر رئيسيّ للحصول على الفيتامين D. لذلك، يجب التعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل، على أن يكون الحدّ الأقصى 15 دقيقة بين10:00 الساعة و 14:00 . فإذا زادت المدّة عن ذلك، فأنت تدخلين مرحلة الإفراط والخطر. إضافة إلى ذلك، انتبهي إلى أنّ أيّ تعرّض خلال منتصف النهار، عندما تكون الشمس في ذروتها، يجب أن يكون محدوداً جداً، إذ إنّ أشعة الشمس في هذا الوقت من اليوم تكوّن 10٪ UVB و 90٪ UVA : وهذا المزيج يُمكن أن يُسبّب سرطان الجلد.

إليك آخر إصدارات مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس:

1. " دي وير" Day Wear من إيستي لودر Estee Lauder

2. "سي سي كريم كومبليت كوريكشن سان سكرين" CC Cream Complete Correction SunScreen من شانيل Chanel

3. " سولار ديفانس بوستر" Solar Defense Booster من ديرمالوجيكا Dermalogica

4. " أولترا لايت إيدراتينغ سانسكرين لوشين" Ultra-Light Hydrating Sunscreen Lotion من أفين Avène

5. " يو في أنتي بوليوشن سان سكرين مالتي بروتاكشن بروود" UV Plus Anti-Pollution Sunscreen Multi-Protection Broad من كلارنس Clarins

6. " اكني سوليوشن بي بي كريم برود سبيكتروم س ب ف 40" Acne Solutions BB Cream Broad Spectrum SPF 40 من كلينيك Clinique

7. " برونز بيتيفاينغ بروتاكتيف سان كير س ب ف 50" Bronze Beautifying protective suncare من ديور Dior

8. " تيراكوتا سان سيروم" Terracotta Sun Serum من غيرلان Guerlain

9. " سان بيوتي أويل فاست تان أوبتيمايسر" Sun Beauty oilFast Tan Optimizer من لانكاستر Lancaster

10. " أولتيمايت سان بروتيكشن كريم س ب ف 50" Ultimate Sun Protection Cream SPF 50من شايسيدو Shiseido

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