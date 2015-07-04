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3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان

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3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان 3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان

السبت 04-07-2015 22:06

قد لا تجدين الوقت الكافي للبحث عن تسريحة جديدة تناسب فصل الصيف الحار وبالأخص في هذا الشهر الفضيل نظراً لضيق الوقت، في حين أنك ستحتاجين إلى الكثير من الأفكار المبتكرة هذا الشهر!!! فهو شهر مليء بالمناسبات المختلفة التي تتطلب منا القليل من التغيير. ومن أفضل أنواع التغيير هو تغيير التسريحة الخاصة بك.
إليك بعض هذه التسريحات البسيطة سهلة التطبيق لإطلالة أنيقة ومختلفة:
1. التسريحة الأولى: الكعكة المنخفضة:
هى من أسهل التسريحات، كل ما عليك فعله هو لف شعرك إلى الخلف وصنع كعكة عفوية بسيطة مع تثبيتها ببعض الدبابيس الأنيقة.
2. التسريحة الثانية: الكعكة العلوية:
قومي برفع شعرك إلى الأعلى قليلًا، اصنعي ذيل حصان، ثم قسمي شعرك إلى قسمين أو ثلاثة، ولفي كل قسم بحركات دائرية على شكل كعكة وثبتيه بدبابيس الشعر الخاصه بك.
3. التسريحة الثالثة: الشعر المموج
هي تسريحة بسيطة جداً، كل ما عليك فعله هو ترك شعرك بعد الاستحمام ليجف طبيعيّاً كما هو. كما يمكنك تطبيقها بطريقة أخرى وهى أن تقومي بلف شعرك ببكرات الشعر الخاص بك بعد الاستحمام وتركها حتى تجف، وستجدين شعرك مموجاً وأنيقاً بعد فك اللفائف في الحال.

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