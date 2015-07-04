حمد العماني جبان جعله أهل قريته بطلاً

يشارك الفنان حمد العماني في مسرحية الأطفال الجديدة "ستاند باي" إلى جانب عدد من الفنانين منهم إلهام الفضالة ، بثينة الرئيسي، عبدالسلام محمد، وميثم بدر، والمسرحية من تأليف فاطمة العامر، وإخراج عبدالعزيز صفر، ومن المنتظر عرضها على صالة تنمية المجتمع بضاحية الزهراء في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكشف العماني عن ملامح دوره قائلا : "أجسد شخصية رجل يدعى "نزار" ، وهو شخصية رجل جبان وفجأة ومن دون مقدمات يجعل منه أهل القرية بطلاً، رغم أنه لا يتملك صفات الشجاعة والبطولة وتتوالى الاحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجأت".

وأضاف أن المسرحية تتطرق إلى عدد من المواضيع والسلوكيات منها الكذب، والخوف، بالاضافة إلى قضايا أخرى إيجابية منها حب الخير، والقوة، والاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة بالذات، وحب العمل كما أن القصة تعتبر سلسة تتناسب مع جميع الأعمار والشرائح في المجتمع.

الجدير بالذكر أن العماني يعرض له هذا الموسم مسلسل "النور" بطولة هيا عبدالسلام ، عبدالعزيز جاسم، نور،غدير السبتي، صابرين بورشيد، ويلعب العماني فيه الذي تعرضه إم بي سي دور " راكان"، معرباً عن سعادته بتلك الشخصية قائلاً : "وجدت نفسي في هذا الدور كونه يمر بالعديد من التحولات النفسية مراهناً على نجاحه متمنياً أن يكرر تلك النوعية من الأدوار".