دونالد ترامب يدفع ثمن إهانته للشعب المكسيكي.. وشاكيرا ترد

قالت صحيفة الـ daily mail البريطانية إنّ المكسيك لن ترسل متسابقة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام، التي يشارك في تنظيمها الوجه التلفزيوني الشهير Donald Trump، بسبب تعليقاته المهينة بحق الشعب المكسيكي.

وأعلنت شبكة تلفزيون "NBC" الأمريكية أنها لن تبث المسابقة بعد أن وصف Trump مهاجري المكسيك بأنهم تجار مخدرات ومغتصبون.

وكان Donald قد أدلى بهذه التصريحات المهينة عند إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وقالت القناة المكسيكية: "بالنسبة لقناة Televisa فإن أيّ علاقة تجارية مع مسابقة ملكة جمال الكون وشركات مؤسسة Trump أصبحت غير مقبولة".

وفي هذا الإطار، وبعد البلبلة الكبيرة التي أثارها كلام Donald، تلقى الأخير اتصالات عديدة تطالبه بالانسحاب من تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون 2016 للمحافظة على سمعة المسابقة ومنظميها.

بدورها، ردّت النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل Shakira على Trump قائلة عبر تويتر: "هذا خطاب عنصري يهدف إلى تقسيم الدولة التي لطالما روّجت للتنوع والديمقراطية".

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