بالصور: علاقة حبّ تجمع سيلينا غوميز بصديق جاستين بيبر المقرب

يبدو أنّ النجمة العالمية Selena Gomez لن تملّ من جعل النجم العالمي Justin Bieber محور حياتها. فبالرغم من تجاهلها إياه في أحد الملاهي الليلية مؤخّراً، فإنّها تحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها.

وقد كشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية خبر بدء Gomez البالغة من العمر 22 عاماً علاقة جديدة مع Cody Simpson، صديق Bieber المقرّب.

ونشرتSelena على "إنستغرام" صورة تجمعها بـCody البالغ من العمر 18 عاماً وهما بمعيّة بعض الأصدقاء، حيث ظهرت Gomez في الصورة وهي تستمتع بأكل الآيس كريم مع Simpson وصحبه.

وأكّد أحد المقرّبين من Selena أنّ علاقتها بـCody Simpson جدّية ومبنية على التفاهم والاحترام، بينما أكد شخص آخر أنّ الهدف من هذه العلاقة هو إغاظة Justin ولفت نظره كي يشعر بالغيرة.

يُشار إلى أنّ مصدراً مقرّباً من Selena تحدّث عن إمكانية اجتماعها مجدّداً بحبيبها السابق لأنها تسعى لتقديم أغنية مشتركة معه.

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