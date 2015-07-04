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توبا بيوكستون تقرّر الهجرة من تركيا وزوجّها يفجّر مفاجأة جديدة

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توبا بيوكستون تقرّر الهجرة من تركيا وزوجّها يفجّر مفاجأة جديدة توبا بيوكستون تقرّر الهجرة من تركيا وزوجّها يفجّر مفاجأة جديدة

السبت 04-07-2015 16:30

أعرب الآلاف من متابعي بطلة "العشق الأسود" الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين، عن حزنهم العميق لقرارها الأخير بالإستقرار عاماً كاملاً مع أسرتها في باريس، بعيداً عن أجواء العمل، حيث ستأخذ إجازة طويلة للراحة والإستجمام مع توأميها مايا وتوبراك وزوجها الممثل أونور صايلاك، بعد انتهائها من تصوير آخر مشهد لها من المسلسل الذي يشاركها بطولته الممثل الوسيم أنجين أكيوريك بدور المحقق عمر.
توبا أعلنت القرار شخصياً خلال حضورها وزوجها أونور صايلاك حفل عشاء رسمي أقامته القنصل الفرنسي موريل دوميناش في مقر السفارة الفرنسية في اسطنبول.
وحرصت توبا خلال حديثها مع القنصل موريل على الإستعلام عن إجراءات الحصول على وثيقة الإقامة، للمدة التي تريد الإستقرار فيها في باريس التي تحبها جداً وتختارها كل عام لتمضية إجازة الصيف فيها مع عائلتها.
وخلال حفل العشاء صرّح زوجها أونور صايلاك عن مشروعه الدرامي الجديد مع صديقه الممثل أنجين أوزتورك الفائز بجائزة أفضل ممثل تركي في مهرجان موركس دور اللبناني عن دور الأمير سليم الثاني في مسلسل "حريم السلطان"، وجوكش بهادر الشهيرة بليلى في "الأوراق المتساقطة".

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