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بالصور..أمل رزق تحتفل بزملائها في سحور غير تقليدي

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بالصور..أمل رزق تحتفل بزملائها في سحور غير تقليدي بالصور..أمل رزق تحتفل بزملائها في سحور غير تقليدي

السبت 04-07-2015 17:15

في حفل غير تقليدي، أقامت الممثلة أمل رزق سحوراً لزملائها في الوسط الفني، فاختارت قرية النوبة لتدعو إليها أصدقاءها بعيداً عن مناخ المراكب النيلية والفنادق التقليدية.

شارك في المناسبة كل من الممثلين: نجوى فؤاد وخالد ذكي ولقاء سويدان وأحمد صفوت وغادة إبراهيم وأحمد صفوت وإيناس عز الدين وفيصل ندا وشريف باهر وأحمد كرارة شقيق الممثل أمير كرارة، وغيرهم من الفنانين. وكانت مناسبة للحديث بين النجوم، أثناء تناول السحور، عن آرائهم في الأعمال الفنية المعروضة في رمضان وشكل المنافسة بين النجوم والشباب.

الجدير بالذكر أنّ أمل رزق اعتادت إقامة السحور لزملائها في كلّ عام، وهي تقيمه في هذا العام للمرة الثانية.

 

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