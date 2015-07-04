بالفيديو:عاصي الحلاني يسبّ رامز جلال ويضربه

تملّك الغضب يوم أمس المطرب عاصي الحلاني بعد علمه بالمقلب الذي أوقعه فيه رامز جلال في حلقة الأمس من برنامج"رامز واكل الجو"، ما أدّى إلى سبّ جلال وضربه.

فبعد أن أصيب عاصي بالهلع جرّاء اضطراب الطائرة الذي تسبّب به رامز، في الوقت الذي جلس بجانب عاصي وراح يصرخ ليزيد من توتره، كشف رامز عن وجهه مترجّياً عاصي أن يُسامحه قائلاً: "وحياة ولادك سامحني"، فردّ عاصي مستنكراً المقلب: "ولادي إيه ولادي إيه"، ثمّ قام بسبّ رامز وضربه بشدّة

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"