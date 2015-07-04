ما هو طبق النجوم المفضّل في رمضان ومع من يحبّون تناوله؟

طبق النجوم المفضّل في رمضان لا يختلف عن أيّ طبق يتناوله شخص آخر. لكنّ لكل نجم عاداته الغذائية الخاصّة وطبقه المفضّل الذي حاولنا أن نتعرّف إليه في هذا التحقيق. ويمكن القول إن معظم النجوم اتفقوا على طبق "الشوربة" و "الفتة بلبن".

الفنانة سيرين عبد النور: عندما أذهب لألبّي دعوة إفطار رمضاني، الطبق الرئيسيّ الذي يستهويني أكثر من غيره هو "الشوربة"، كونها خفيفة على المعدة.

الممثلة السورية شكران مرتجي: أهمّ شيء عندي "فتة الحمص" و"برك الجبنة" و"الشوربة".

الممثلة المصرية رشا مهدي: أحبّ تناول الملوخية المصرية مع أفراد عائلتي.

الممثلة ماغي بو غصن: ماغي نسيت اسم الطبق الذي تحبّ تناوله في شهر رمضان، فأرادت أن تستعين بصديقتها "حنان" التي كانت موجودة إلى جانبها، كون أمّ حنان هي التي تقوم بتحضير هذا الطبق لماغي. أمّا الطبق الذي تحبّه ماغي فكان "فتة الحمص".

الممثلة فيفيان أنطونيوس: ليس هناك من طبق معيّن أحبه، فأنا من الأشخاص الذين يتناولون مختلف أنواع الأطعمة ولا فرق عندي، فكلما أتناول طبقاً لذيذاً أشكر الله على نعمه علينا.

الفنان سعد رمضان: "الشوربة" و "الفتة" من الأطباق الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة على مائدة الإفطار، ولا مشكلة في باقي أنواع الأطعمة الأخرى. وفي البداية، يجب أن أفطر على 3 حبات من التمر، وبعدها يأتي باقي الطعام.

الممثل عابد فهد: كل الطعام هو نعمة وخير وبركة، والله يديمها نعمة علينا، وعلى الناس الذين لا يجدون لقمة يأكلونها. وعندما أرى فيضاً من الطعام في مكان ما، يخطر ببالي فوراً أولئك الذين لا يجدون لقمة يأكلونها، ومهما أكلنا علينا أن نشكر الله.

الممثلة نادين الراسي: (بعفويتها) "الشوربة، لأنه يصادف طوال اليوم أنني لا أتناول الطعام، وأحبّ أن أبدأ بالشوربة لأنها ليّنة على المعدة، لاسيما "شوربة العدس" التي أحبّها في الأيام العادية، فكيف على الإفطار؟!

الممثل التونسي ظافر العابدين: في تونس الطبق الأساسي هو الشوربة، وبعدها تأتي اللحمة وما إلى هنالك من أطعمة أخرى.

الممثلة سارة أبي كنعان: الشوربة التي أحبها كثيراً، وطبعاً أفضل تناول الإفطار مع جمعة كبيرة.

الملحن سليم عساف: أحاول قدر الإمكان تلبية الدعوات في إفطارات رمضان، ومعدتي بالأكل تعجبك، فلا مشكلة لي مع أيّ نوع من الطعام.

الممثلة زينة مكي: الطبق المفضّل بالنسبة لي هو "الفتوش"، وبالطبع أحبّ أن أتناول الإفطار مع عائلتي الموجودة الآن في الكويت.

الممثلة ورد الخال: أفضل تناول كلّ شيء يحتوي على الخضر (فتوش، سلطة).

الممثلة السورية نظلي الرواس: بداية، أفضّل أن يكون طبق الفتة هو الطبق الأساس على المائدة، وخصوصاً بعد الجلاب. ولا أمانع في تناول الملوخية مع الأرز والصنوبر، كلّ يوم.

الممثلة داليدا خليل: لا مشكلة عندي في تناول أيّ نوع من الطعام، ولكن لا أملك لهفة على الطعام.

الممثل باسم مغنية: الفتوش والجلاب هما الطبقان الرئيسيان بالنسبة لي في رمضان.

الممثلة باميلا الكيك: الجلاب رئيسيّ بالنسبة لي، وباقي الأمور لذيذة أيضاً. ولكن هذا العصير أعتبره رئيسي في رمضان.

خبيرة المظهر مايا حداد: أفضل تناول طبق الشوربة مع جمال سليمان.

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