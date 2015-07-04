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كرة يد - حوار .. أحمد الأحمر يتحدث عن: الزمالك الأفضل بسبب مرتضى ورفض الأهلي

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كرة يد - حوار .. أحمد الأحمر يتحدث عن: الزمالك الأفضل بسبب مرتضى ورفض الأهلي كرة يد - حوار .. أحمد الأحمر يتحدث عن: الزمالك الأفضل بسبب مرتضى ورفض الأهلي

لماذا عاد من جديد إلى ؟ وهل دخل الأهلي في مفاوضات معه؟ نجم كرة اليد أحمد الأحمر يتحدث عقب عودته إلى الزمالك.

أحمد الأحمر عاد رسميا إلى نادي الزمالك بعدما وقع على عقد لمدة موسمين.

نجم كرة اليد حضر إلى نادي الزمالك يوم السبت قبل أن يتمم رسميا عودته إلى بيته ويوقع على عقد لمدة موسمين بحضور مرتضى منصور رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد الأحمر للموقع الرسمي لنادي الزمالك وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء في الحوار.

وكل ما يلي على لسان أحمر الأحمر

مرتضى منصور

"مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور مختلف عن كل المجالس السابقة للنادي".

"لم يكن أحد يهتم بفرق النادي والاهتمام بالكامل كان لفريق كرة القدم".

"ولكن المجلس الحالي بات يهتم بكل فرق النادي من أجل عودتها إلى الطريق الصحيح".

"فرصتي في الزمالك وسط هذه الظروف الجيدة ستساعدنا على النجاح".

"الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة ستكون إضافة قوية للفريق".

"خاصة إنها جاءت بعد رؤية فنية من أيمن صلاح المدير الفني للفريق".

 

"وجود أسماء رائعة مثل حسن يسري ومحمد عبد السلام وكريم هنداوي ستساعدنا كثيرا".

"كل شيء رائع".

الأهلي

"أنا زمالكاوي".

"لن أقبل بارتداء قميص أي فريق في مصر إلا الزمالك".

"الأنباء التي ربطتني بالأهلي غير صحيحة نهائيا".

"الأهلي لم يدخل في مفاوضات معي لأنه يعرف جيدا ردي".

"بالتأكيد كنت سأرفض. أنا زمالكاوي ولن ألعب هنا إلا للزمالك".

رسالة إلى الجماهير

"جماهير الزمالك سبب رئيسي في عودتي".

"حينما أقابل الجماهير في مصر أو خارج مصر الكل يطالبني بالعودة".

"لذا كان من ضمن الأسباب أن ألبي نداء هذه الجماهير العريقة".

"أقول لهم: ربنا يخليكم ليا".

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فيديو اليوم السابع

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