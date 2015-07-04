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بالصور.. امرأة "خمسينية" تعانى من حساسية نادرة للكهرباء

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سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة مرضية "استثنائية" وغريبة للغاية، أصيب بها سيدة أوروبية، فى الخمسين من عمرها، حيث تعانى حساسية من الكهرباء أو الأشعة الكهرومغناطيسية على وجهة الخصوص.
>اليوم السابع -7 -2015

وأوضح التقرير أن حياة هذه السيدة معرضة بشدة للخطر، لدرجة أن إشارة الواى فاى قد تتسبب فى وفاتها، على حد قولها، حيث تصيبها بنوبة مرضية شديدة تشبه صدمة الحساسية " anaphylactic shock."، وهو ما اضطرها ارتداء بدلة واقية تغطى جسمها كله بالإضافة إلى نقاب، وتم تصنيعهم باستخدام الفضة كى يتم عكس جميع الأشعة الكهرومغناطيسية التى قد تتصادف أن تصطدم بها حال مرورها.
>اليوم السابع -7 -2015

ويواصل التقرير كشف المزيد من المعاناة التى تتعرض لها السيدة الأوربية التى تدعى "جاكى ليندسى"، حيث أشار أنها تحمل معها أثناء خروجها فى الشارع جهاز اختبار مجال الأشعة الكهرومغناطيسية، وكما تستخدمها لتضيء منزلها باستخدام الشموع، واستغنت عن الموقد الكهربى واستخدمت الشمع، وكما لا يحتوى منزلها على جهاز التليفزيون أو اللاب التوب أو التيليفون.

وأضافت "جاكى" أنها تفتقد الكثير من متع الحياة ولا تستطيع رؤية أصداقائها أو الاستمتاع بفترة الأعياد بهذا المرض النادر، متمنية أن يتم إيجاد حل لمشكلتها قريباً.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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