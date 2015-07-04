صحفى يتهم فى بلاغ للنيابة بلطجية بتهديده بالقتل فى المنوفية

تقدم الزميل مجد منصور، عضو نقابة الصحفيين، ببلاغ إلى نيابة بركة السبع حمل رقم 2601 لسنة 2015 اتهم فيه بلطجية بحصار وإغلاق منفذ توزيع جريدته المحلية، التى تصدر فى المنوفية منذ 3 أشهر وإشهار الأسلحة البيضاء فى وجهه وتهديده بالقتل، كلما حاول الاقتراب من المنفذ.

وكان الزميل ـ رئيس تحرير جريدة مجد الثورة ـ حرر بلاغا قبل 3 أشهر حمل رقم 6552 قسم شرطة بركة السبع لسنة 2015 اتهم فيه البلطجية بالاستيلاء على منفذ توزيع جريدته وتحطيم محتوياته ووضع كشك أمامه لمنعه والتعدى بالضرب على من يعملون فيه وتهديده القتل.

واتهم مجد أحد المرشحين المحتملين لمجلس النواب بتحريض البلطجية ضده اعتراضا على تحقيقات نشرتها الجريدة لافتا إلى أن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أرسل لجنة أكدت صحة الواقعة وخاطب مديرية الأمن التى دفعت بحملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة بركة السبع لإزالة الإشغالات لكن البلطجية وضعوا أبواب شقق قديمة أمام المنفذ ثم أشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه منصور وبعض من يعملون بالجريدة، وهددوه بالقتل إذا اقترب من المنفذ أو أصدر الجريدة.

وطالب الزميل يحيى قلاش، نقيب الصحفين، والدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بالتدخل لحل الأزمة ومحاسبة المقصرين فى مواجهة البلطجية.