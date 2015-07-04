البيض المسلوق..أصح سحور وإضافة رائعة للسلطات على الفطار

البيض المسلوق أحد أهم الخيارات الصحية التى يمكن الاعتماد عليها على موائد رمضان، وعلى الرغم من أنه صنف مظلوم فى رمضان، فيمكن إدخاله فى أكثر من صنف على مائدة الإفطار واعتباره وجبة سحور قائمة بذاتها.

الدكتور سعيد جمال، أخصائى الجهاز الهضمى، أكد أن البيض المسلوق خيار مميز وصحى خاصة فى أيام الصيام، لأنه سهل الهضم والامتصاص وملىء بالفائدة، كما أنه مريح للأمعاء، حيث إنه يشعر الصائم لفترات طويلة بالشبع والترطيب.

وحسبما ينصح د.جمال فالبيض المسلوق يمكن اعتباره وجبة سحور متكاملة، تساعد على عدم الشعور بالعطش أو الجوع، كما تخلص الجسم من شعور الخمول أثناء فترة الصيام بالكامل، كما أنها لا تسبب المشكلات المعوية المعروفة وآلام البطن سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار.

وتابع د.جمال ناصحا بإضافة البيض على الكثير من أصناف الطعام على الفطار، كالسلطات الخضراء وسلطات الفتوش التى يمكن إضافة قطع البيض المسلوق الشهى عليها وتناولها باردة، أو تزيين الأطباق به ليتناوله البعض مضافة إلى الأرز المتبل وغيره من الأصناف، لمزيد من البروتين المفيد.