اتباع الحمية النباتية يسهم فى فقدانك لوزنك الزائد

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من تايون، حيث أشارت إلى أن اتباع الحمية الغذائية النباتية يسهم فى التخلص من الوزن الزائد شريطة الابتعاد عن كل المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد تقييم 12 دراسة طبية، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين لم يتناولوا اللحوم ومنتجات الألبان انخفض وزنهم بشكل أكبر بمقدار 2.5 كجم مقارنة بالأشخاص النباتيين.

وأضافت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه يسهم بشكل ملحوظ فى التخلص من الوزن الزائد، لافتة فى الوقت نفسه إلى أنه يجب عدم الإسراف فى تناول الكربوهيدرات، والتى تتمثل فى الخبز والحلويات بأنواعها المختلفة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of General Internal Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.