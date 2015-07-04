ضبط 38 متهمًا خلال فحص 2500 شخص بمجرى السويس الملاحي

تمكنت الحملات اليومية على المجري الملاحي والأماكن المطلة عليه من فحص 2500 شخص مقيمين قرب القناة ومترددين عليها، وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط 38 متهمًا صادر ضدهم أحكام بالحبس.

وفحص الضباط المشاركين فى الحمة القري السياحية الشركات والفنادق المطلة على لقناة السويس، داخل المحافظة، كما تم فحص 450 دراجة نارية يتردد قائديها على المناطق المتاخمة للمجري الملاحي، وتم ضبط 150 دراجة بدون لوحات معدنية.

كما ضبطت مباجث المرور بقيادة العميد محمد الدفراوي قائد المرور 20 سيارة متركوه بالميادين، وتم فحصها بالمرور للتأكد ما اذا كانت مسروقة من عدمه، كما تم مسحها والكشف عنها عن طريق قسم المفرقعات بالحماية المدنية فى السويس، ثم تم نقلها لإدارة المرور، كما تم ضبط 8750 محخالفة مرورية خلال اسبوع .