ضبط عاطل فى كمين أمنى بأسوان و بحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش

ضبط رجال المباحث بأسوان، اليوم السبت، عاطلًا، بحوزته 20 قطعة حشيش، فى أحد الأكمنة بدائرة مركز إدفو، واقتياده لديوان مركز إدفو تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت قوة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "إبراهيم. س" 56 سنة عاطل، أثناء استقلاله سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، وبتفتيشه عُثِرَ على كمية من جوهر الحشيش المخدر، وزنها 150 جراما تقريبا.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 5393 إدارى إدفو، وجارى العرض على نيابة المركز لتولى التحقيق.