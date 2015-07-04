مباحث "كوم أمبو" تضبط مسجلا بحوزته سلاح آلى وذخيرة

تمكنت مباحث كوم أمبو، اليوم السبت، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مُسَجَّلَة، وبحوزته سلاح آلى، وذخيرة، والتحفظ عليه بديوان مركز الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.

وكانت مأمورية ضبطية بدائرة مركز كوم امبو، عقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، قد ألقت القبض على المتهم "حسين. ك" 34 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وخزينتين خاصة بالسلاح، و100 طلقة من نفس عيار السلاح، وسيارة بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر له المحضر رقم 3042 إدارى كوم أمبو، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.