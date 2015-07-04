أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بائع يروّج بضائع مقلدة في شقة سكنية

Google+ Print
بائع يروّج بضائع مقلدة في شقة سكنية بائع يروّج بضائع مقلدة في شقة سكنية

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط بائع، قام بتحويل شقة سكنية إلى مستودع، لترويج حقائب نسائية مقلدة تجارياً لعلامة عالمية مطابقة للمنتج الأصلي، وتباع بأسعار زهيدة، وتبين من التحقيقات أن البائع يستقبل زبائنه في الشقة المشبوهة، لترويج البضائع المقلدة وخداع المستهلكين.

وقال المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه جرى توقيف واستجواب المشتبه «ع. م. ص»، بعد تلقي بلاغ بالواقعة مؤخراً، وبعد التأكد من صحة البلاغ جرى تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المنزلية في البناية، التي يتواجد فيها المحل التجاري، بعدما أكدت التحريات وجود نشاط مشبوه في مجال الغش التجاري. وأضاف أن المضبوطات المحرزة شملت كميات من الحقائب النسائية، وجميعها تحمل شعاراً لماركات عالمية معروفة، وبفحصها فنياً تبين أنها مقلدة تجارياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية