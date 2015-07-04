بائع يروّج بضائع مقلدة في شقة سكنية

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط بائع، قام بتحويل شقة سكنية إلى مستودع، لترويج حقائب نسائية مقلدة تجارياً لعلامة عالمية مطابقة للمنتج الأصلي، وتباع بأسعار زهيدة، وتبين من التحقيقات أن البائع يستقبل زبائنه في الشقة المشبوهة، لترويج البضائع المقلدة وخداع المستهلكين.

وقال المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه جرى توقيف واستجواب المشتبه «ع. م. ص»، بعد تلقي بلاغ بالواقعة مؤخراً، وبعد التأكد من صحة البلاغ جرى تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المنزلية في البناية، التي يتواجد فيها المحل التجاري، بعدما أكدت التحريات وجود نشاط مشبوه في مجال الغش التجاري. وأضاف أن المضبوطات المحرزة شملت كميات من الحقائب النسائية، وجميعها تحمل شعاراً لماركات عالمية معروفة، وبفحصها فنياً تبين أنها مقلدة تجارياً.