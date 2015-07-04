"سقيا الإمارات" تعزز مكانة الدولة عالميا في المبادرات الإنسانية

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها العالمية في المبادرات والمساعدات الإنسانية ودورها الرائد في تعزيز التضامن الإنساني حيث أصبحت عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.

ومنذ إصدار مرسوم إنشاء "مؤسسة سقيا الإمارات" من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله كمؤسسة عامة لا تهدف للربح وتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعضوية ممثل عن كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر بالدولة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد وتعيين محمد عبد الكريم الشامسي مديرا تنفيذيا بالوكالة باتت المؤسسة أحد أبرز الجهات المتميزة في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين حول العالم.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس أمناء لمؤسسة سقيا الإمارات أن الهدف والدور السامي لإنشاء المؤسسة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله هو تعزيز مكانة الدولة عالميا ودعم ومشاركة مختلف الدول في طرح المبادرات والمساعدات الانسانية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة وتحقيق التنمية المستدامة للبشرية جمعاء بالإضافة إلى مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة والنظيفة ومكافحة الأمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة البشر.

وأشار سعادته إلى أن إنشاء المؤسسة جاء كدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله للجهود العالمية لتوفير المياه النقية لمئات الملايين حول العالم حيث تعمل المؤسسة على توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب للمحتاجين وإجراء الدراسات والبحوث لدعم مساعي إنتاج المياه من الطاقة الشمسية والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف والإشراف على جائزة سنوية بقيمة مليون دولار أميركي تخصص للفائزين في تقديم أبحاث من شأنها تطوير واستحداث آليات وتقنيات إنتاج المياه من الطاقة الشمسية.

وتهدف مؤسسة سقيا الإمارات إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم والمساهمة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شح المياه حول العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وتوفير حلول تقنية جديدة ومبتكرة للمجتمعات التي تعاني شح وندرة وتلوث مياه الشرب.

كما ستعنى المؤسسة بإجراء الدراسات والبحوث لمعالجة شح المياه بواسطة الطاقة الشمسية وبما يسهم في تحقيق أهدافها ويدعمها في تنفيذ المهام الموكلة إليها كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية والتعليمية والأكاديمية من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات بهذا الشأن.

وقال محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة ان المؤسسة قامت مؤخرا بحملات توزيع مياه على الخيم الرمضانية والمساجد بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات خيرية في دولة الإمارات إضافة لمساعدات إغاثية لليمن بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي كما تتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال البحوث والتطوير حول تحلية وتنقية المياه بواسطة الطاقة الشمسية.

واضاف ان مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ستتعاون في مشاريع تهدف لتوفير مياه صالحة للشرب في مختلف دول العالم تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله كان قد أطلق "سقيا الإمارات" في يونيو من العام 2014 كمبادرة ذات أهداف إنسانية لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم حيث قوبلت الحملة بتجاوب مجتمعي كبير محققة نجاحا لافتا بتمكنها من جمع 180 مليون درهم تكفي لتوفير مياه الشرب لأكثر من سبعة ملايين شخص حول العالم.