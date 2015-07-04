لو حامل ووزنك زايد.. ابعدى عن الدهون وكحك العيد

تعانى بعض السيدات الحوامل من زيادة فى الوزن، مما يؤثر ذلك بشكل سلبى على صحتهن وعلى صحة أطفالهن، وفى حالة تناولهن لبعض الأكلات الدسمة يكون التأثير أعلى.

وفى هذا السياق يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد أنه بالنسبة للمرأة الحامل التى تعانى من زيادة فى الوزن، فعليها الابتعاد عن تناول كحك العيد والأكلات الدسمة، وذلك لاحتوائها على مواد كربوهيدراتيه ذات سعرات حرارية عالية، وتتحول هذه السعرات إلى دهون فى الجسم .

ويتابع أن الأكلات الدسمة تمثل خطرا على صحة المرأة الحامل، حيث إنها تساعد على ترسيب الكولسترول والدهون فى الشرايين، وبالأخص ترسيب الدهون فى الكبد مما يتسبب ذلك فى ارتفاع إنزيمات الكبد، والإصابة بالكبد الدهنى .

لذا يوصى د. جورج يواقيم المرأة الحامل بالابتعاد عن الأكلات الدسمة والتى تحتوى على الدهون، وعدم تناول كحك العيد بكميات كبيرة، ومحاولة الاعتماد على الاكلات الصحية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية ولا تساعد على زيادة فى الوزن عن المعدل الطبيعى مما يؤثر ذلك تأثير سلبى على صحة المرأة الحامل والجنين.