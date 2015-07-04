لو طفلك كذاب أو عنيف.. بالخطوات اعرفى إزاى تتغلبى على المشكلة

قد تعانى بعض الأمهات من أحد الصفات السلبية التى يتسم بها طفلها، كالكذب أو العنف، ولكن من الممكن التغلب على ذلك من خلال بعض الخطوات.

وهذا ما يوضحه الدكتور ممدوح غنيم استشارى التأهيل النفسى وأمراض التخاطب أنه من الممكن على الوالدين استغلال شهر رمضان فى التغلب على بعض الصفات والسلوكيات السلبية التى يعانى منها الطفل، كالكذب والنميمة والعنف، لافتا إلى أن هذا الشهر من أفضل شهور العام لتربية الطفل على العبادات والقيم والأخلاق، ويمكن تغيير الصفات السلبية عند الطفل من خلال عدة خطوات منها:

تربية الطفل على الصلاة فى المسجد للتقرب إلى الله والتودد له والخوف من ارتكاب الأخطاء حبا فى الله.

>1- قراءة بعض الآيات القصيرة للطفل وتوضيح معانيها له.

>2- توضيح صلة الرحم بين الأقارب والأهل والأصدقاء.

>3- التدريب على الصدق والأمانة فى القول والفعل.

>4- التدريب على آداب الحوار والطعام، لأنها من الفضائل التى تجعل الطفل إنسان جديد.

>5- من الضرورى على الأم تشجيع الطفل ومدحه إذا قام بعمل صالح.

>6- ويجب تجنب النظرة العقابية والإيذاء اللفظى له فى حالة الإخلال، لأن الأطفال مازالت الغرائز هى المتحكمة بهم فلا داعى للتعنيف حتى لا تبعديه عن حبة للشىء الذى سيقوم بفعله.