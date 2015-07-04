نصف الأمهات الأمريكيات يكتسبن الوزن خلال الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من نصف الأمهات اللاتى أنجبن للمرة الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية يكتسبن الكثير من الوزن خلال فترة الحمل.

وقارن الباحثون بين بيانات أكثر من 2 مليون امرأة فى الولايات المتحدة بمجموعة أخرى تتكون من 1650 فى ألمانيا، ووجد الباحثون أن ما يقرب من 50% من الأمهات الأمريكية لأول مرة تعانين من زيادة الوزن، بالمقارنة بالأمهات الألمانيات.

وأشار الباحثون إلى أن الاختلافات فى معدلات زيادة الوزن قبل الحمل وبعده أمر مثير للدهشة، وقال مؤلف الدراسة الدكتور يواكيم دودينهوسين، وهو أستاذ النساء والتوليد فى جامعة شاريت الطبية فى برلين، أن الآثار الصحية الناجمة عن الزيادة المفرطة فى الوزن خلال فترة الحمل معروفة جيداً والتى تشمل سكر الحمل، وإصابة الطفل بالسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح دودينهوسين أن زيادة وزن الحامل يجعل الأطفال يعانون من مرض السمنة، مع ولادة معقدة بسبب تعلق كتفى الرضيع عند الخروج، وزيادة احتمالات الولادة بجراحة قيصرية.

>وعلى المدى الطويل، يمكن أن يواجه الأطفال مخاطر أكبر للإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائى، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية فى سن البلوغ، وفقاً للباحثون.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الثانى من شهر يوليو الجارى.