نصائح للتخلص من الالتهاب الجلدى الناتج عن اللاصقات الحرارية

أرسلت قارئة 40 عاما تسأل، أعانى آلام بالظهر خفيفة ونصحنى البعض بوضع لاصقة الظهر المعروفة، ولكنى عانيت بعد إزالتها من التهاب مبرح بالجلد ورغبة شديدة بالحكة والتهاب جلدى، فما السبب؟

يجيب عن التساؤل الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، والذى أوضح أن على السيدة عرض حالتها على مختص جلدية ليفحصها بشكل مباشر لبيان درجة الالتهاب الجلدى، ونصحها سعد بضرورة اتباع بعض النصائح الصحية والضرورية حتى الشفاء التام منها، التوقف عن ارتداء الملابس غير القطنية، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون وغير الثقلية أو التى تسبب العرق، كذلك كثرة الاستحمام بمياه متعادلة السخونة والبرودة، والابتعاد عن تسليط المياه بشكل مباشر على مكان الالتهاب، والتوقف التام عن الحكة أو الهرش فى مكان الالتهاب.

وتابع خالد مؤكدا على أن أسباب هذا الالتهاب كثيرة، فقد تكون المريضة حساسة البشرة، أو أن جلدها تفاعل مع أحد مكونات اللاصقة، أو أن نوعية اللاصقة رديئة، أو مكوناتها قوية على بعض أنواع البشرة.

وفى جميع الأحوال نصح خالد بسرعة الاتجاه لمختص للفحص، مع تهوية المكان الملتهب قدر الإمكان، مع اعدم دهان أى نوع من الزيوت الطبيعية أو المراهم المرطبة دون إشراف طبيب.

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