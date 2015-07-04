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البابا تواضروس يرسم 7 كهنة جدد على كنائس بالإسكندرية

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البابا تواضروس يرسم 7 كهنة جدد على كنائس بالإسكندرية البابا تواضروس يرسم 7 كهنة جدد على كنائس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى

قام البابا تواضروس الثاني برسامة سبعة كهنة جدد على كنائس بالإسكندرية، كما ترأس القداس الالهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، شاركه في الصلاة الأنبا كيرلس آفا مينا رئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والقمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس أمونيوس عادل سكرتير قداسة البابا، وعدد كثير من آباء كهنة الإسكندرية وسط عدد غفير من شعب الإسكندرية حيث امتلأت الكاتدرائية.

ألقى البابا كلمة روحية خلال القداس الإلهى عن خدمة الكهنوت مقدما مثالا عن حياة القديس حنانيا الرسول صاحب والذي قام بمعمودية القديس بولس الرسول وهو احد الرسل السبعين ويُقرأ في يوم عيده انجيل المعمودية والآية المشهورة صوت الله القائل وقت المعمودية : هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت ، ونقف عند هذه الكلمات ، ونتأمل ونسأل.

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