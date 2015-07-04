جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد على قرى الغرب

أكد، اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، بان المحافظة تسعى إلى حل كافة مشكلات قرى الغرب في ضوء الإمكانيات المتاحة ومتابعة تقديم كافة الخدمات لهذه القرى، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها محافظ بورسعيد لقرى الغرب (الجرابعة – المناصرة) لمتابعة الأوضاع هناك والتعرف على مطالب الأهالي ومشكلاتهم وتوافر الخدمات هناك من (صرف صحي – كهرباء – مياة الشرب – التموين – أعمال النظافة – مرور – صحة ).

> وأشار المحافظ بأنة قرر أقامة مؤتمر موسع لبحث كافة المشاكل التي يعاني منها أهالي الغرب، وبحضور كافة المختصين المعنيين بالأمر، و وجه بسرعة تفعيل دور حي الغرب الذي تم استحداثه بقرار من رئيس مجلس الوزارة وتقديم كافة إشكال الدعم والمساندة له من جانب جميع المديريات الخدمية والإدارات داخل المحافظة حتى ينهض، وهو سيساهم بصورة كبيرة في حل مشكلات القرى عن طريق ذلك الكيان الذي انفصلت تبعيته عن حي الزهور لتصبح لقرى الغرب كيان واحد تدار من خلاله، وأضاف المحافظ إلى استمرار جولاته ومتابعته لقرى الغرب حتى الوصول إلى حل لكافة مشكلاته.