بالصور..حملة لرفع السيارات المتروكة وإزالة الإشغالات بأحياء الإسماعيلية

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بترك أى سيارات مهملة فى الشوارع أو الأماكن العامة، ومنع وقوف السيارات بجوار أسوار المؤسسات والمصالح الحكومية والمنشآت الحيوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعقيد وليد التابعى، مدير شرطة المرافق، والعقيد محمد عامر، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

وقاد محافظ الإسماعيلية عقب الاجتماع ومرافقوه من القيادات الأمنية والتنفيذية حملة مكبرة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية وشرطة المرور والمرافق وبالتعاون مع رجال حي ثان الإسماعيلية.

وقامت الحملة بالمرور الميدانى والمسح الشامل لشارع الثلاثين بداية من التقاطع مع شارع المدارس مرورا بمنطقة البحرى، وهدى شعرواى حتى نادى حي السلام ثم شارع الغابة.

وقد أسفرت أعمال الحملة عن رفع عدد من السيارات المهملة والمتروكة بشوارع المنطقة، والتى تم رفعها بالأوناش ونقلها إلى منطقة أرض المعارض كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال رفع وإزالة عدد من الأكشاك المخالفة وتحرير 17 محضرا ومخالفة إشغال طريق ورفع 50 حالة إشغال بالطريق العام وإزالة خمسة أكشاك مخالفة.

وأشار المحافظ خلال الحملة إلى أنه لابد من فرض سيادة القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين بلا أى تهاون من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.

وعلى جانب آخر قام المحافظ يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال الصيانة والتطوير والتجميل، التى يجرى تنفيذها بالطريق الدائرى وزراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى للطريق بمنطقة مسجد الدوحة.



>