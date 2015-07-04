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محلب يلتقي وزير الشباب لبحث استعدادات مصر لإستضافة امم افريقيا لكرة اليد

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محلب يلتقي وزير الشباب لبحث استعدادات مصر لإستضافة امم افريقيا لكرة اليد محلب يلتقي وزير الشباب لبحث استعدادات مصر لإستضافة امم افريقيا لكرة اليد

إبراهيم محلب

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية التي تحقق النهوض بهذا القطاع الهام الذي يعد ضمانة أساسية لخلق أجيال من الشباب قادرة على البناء والتنمية.

وخلال اللقاء أكد وزير الشباب أن من المقرر أن تحتضن في شهر يناير المقبل، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي ستقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، في الصالة الكبرى المغطاة بستاد القاهرة. مشيراً إلى أنه تجري الإستعدادات لإستقبال هذا الحدث الهام حيث سيتم تطوير الصالة الكبرى المغطاة في إطار خطة شاملة ستقوم بها الوزارة لرفع كفاءة القاهرة وتحويله إلى كيان رياضي وترفيهي متكامل، مع دراسة إمكانية تعديل المحاور المرورية المحيطة بالإستاد لتسهيل حركة السيارات خروجاً منه ووصولاً إليه.

كما أكد الوزير أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع بإسم “مشروع العمالقة”، يعتمد على القيام بزيارات للمحافظات المختلفة وتحديداً في الصعيد، بهدف إكتشاف المواهب الرياضية في الألعاب المتنوعة، وبخاصة ألعاب القوى، وكرة اليد.

وحول إستراتيجية الوزارة لإستيعاب أعداد الشباب المتزايدة، عرض وزير الشباب تقريراً حول مراكز الشباب التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وبخاصة في محافظات سيناء، و كذلك مراكز الشباب التي يتم رفع كفاءتها وزراعة ملاعبها بالنجيلة وتخصيص أجزاء منها لإقامة معارض لتسويق المنتجات اليدوية التقليدية مثل السجاد والحرير والجلود.

كما أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير الاسكان، بشأن الملاعب الرياضية التي يتم تنفيذها في المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الشباب، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه الملاعب على مستوى عالٍ، وفي جميع المجتمعات العمرانية الجديدة.

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