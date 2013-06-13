جينيفر لوبيز تفكر في التلقيح الصناعي لتنجب من صديقها الذي يصغرها بـ18 عاما

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

أعربت المطربة والممثلة"جينفر لوبيز"عن رغبتها الشديدة في إنجاب طفل من صديقها مصمم الرقص والمنتج الأمريكي الشهير"كاسبر سمارت" والذي يصغرها بثمانية عشرة عاما على الرغم من إنجابها توأما من زوجها السابق المطرب"مارك أنتوني".

وذكرالموقع الفرنسي"ستارماجازين"وفقا لمصادرمقربة من"جينفر لوبيز"أنها تريد طفلا ثالثا وتريد التمتع بمشاعرالأمومة من جديد حيث يبلغ توأمها الآن خمسة سنوات وأنها تخطط للحمل في الشهور القادمة ولكنها تخشى أن يخذلها الزمن وتعاندها الطبيعة حيث تبلغ من العمرالآن 43 عاما.

ويقول الموقع أن"لوبيز"قد تلجأ للتلقيح الصناعي أو حتى لأم بديلة من أجل الإنجاب من صديقها وحبيبها كما فعلت قبلها نجمات كثيرات وتحقق حلمها بتكوين أسرة كبيرة مع سمارت حيث تكثر الشائعات الآن عن زواج هذا الثنائي بعد ثلاثة أعوام من بدء علاقتهما.