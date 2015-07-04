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بالصور.. 5 سيارات محملة باللحوم المدعمة تجوب مراكز بني سويف

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بالصور.. 5 سيارات محملة باللحوم المدعمة تجوب مراكز بني سويف بالصور.. 5 سيارات محملة باللحوم المدعمة تجوب مراكز بني سويف

المستشار محمد سليم محافظ بني سويف

أكد، المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، على أن المحافظة تعمل على مواجهة أية تجاوزات في الأسعار من التجار طوال شهر رمضان الكريم وتحقيق توازن الأسعار بالأسواق، والحد من ارتفاع السلع الأساسية، وذلك من خلال التوسع في توفير السلع التموينية المدعمة وزيادة المعروض منها وخاصة اللحوم التي يزداد الطلب عليها في الشهر الفضيل.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالإشراف على عملية بيع اللحوم المدعمة من المحافظة عن طريق سيارات بيع اللحوم (منافذ متنقلة لبيع اللحوم المدعمة)، حيث توجهت اليوم 5 سيارات محملة بـ 5 أطنان من اللحوم المبردة لمراكز وقرى بني سويف و ناصر وببا والفشن، وذلك لبيعها لجمهور المواطنين بالسعر المدعم من المحافظة مشددًا على ضرورة تنظيم المواطنين بطريقة تيسر حصولهم على احتياجاتهم من اللحوم دون معاناة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد وقع بروتوكول تعاون مع وزير الزراعة لضخ كميات من المنتجات واللحوم المدعمة للمحافظة من خلال سيارات ومنافذ متنقلة والتي تجوب قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين ومحدودي الدخل وتوفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، والذي ترتفع فيه الأسعار نظرًا لزيادة الطلب عليها.

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