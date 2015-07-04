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السيسى: الحروب القادمة تستهدف الإعلام والإرادة الوطنية

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السيسى: الحروب القادمة تستهدف الإعلام والإرادة الوطنية السيسى: الحروب القادمة تستهدف الإعلام والإرادة الوطنية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تواجه الجيل الخامس من الحروب الذى يستهدف الإعلام والإرادة الوطنية، مضيفًا: "حد عايز يهز إرادة المصريين بشدة فبيستخدم الوسائل دى، وأرجو أنكم مشغولين فى المهام بتاعتكم دلوقتى، لكن علينا أننا نوريهم كيف تم تناول المساءلة إزاى والإعلام اشتغل إزاى عشان يقدم صورة غير حقيقية عن مصر من عدم استقرار، وبعيدها وباكدها التأثير فى إرادة المصريين، بعد سنتين هو أحنا مكناش عارفين إن ده هيكون وهيستمر معانا والشعب المصرى عارف ومستعد أنه يجابه ويدفع التمن من خلال ولاد مصر اللى هما الجيش والشرطة".

وتابع خلال كلمته أمام القوات المسلحة فى شمال سيناء: "جيش مصر خلال الـ48 ساعة اللى فاتوا أبطل وأحبط مخطط كبير أوى وبصراحة هما مكنوش متصورين أن بالسرعة دى هتحسموا الموقف ويسقط المئات اللى هما سقطوا خلال الساعات يوم الأربعاء الماضى، حاجة جميلة واشعلتنا، العالم المحيط بينا واللى أحنا بنؤثر فيه وبنتاثر بيه، فهمه وتعامله مع الإرهاب اختلف كتير أوى وكمان ده انعكس على علاقاتنا بالعالم كله والكل أيقن أن مصر هى عماد أمن واستقرار المنطقة كل الدنيا عرفت كده خلاص وأيقنت أن ده يمثل دعامة حقيقة للأمن والاستقرار فى المنطقة ويمكن يكون فى العالم كله، حتى خطابنا وأيقنوا أن مصر تقوم بدور حضارى وإنسانى وأخلاقى ودينى فى ظل ظروف صعبة جدا".

ووجه الرئيس السيسى، الشكر للمرة الثانية للقوات المسلحة وأجهزة الدولة كلها، مؤكدًا "إن شاء الله مطمئنين على الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا ماشيين كويس اوى الحمدلله، وبقول لكم انتوا خلوا بالكوا اوى هنا وفى كل حته، لأن أهل الشر عايزين يأذونا، ومش هيقدروا وأنا ديما بقول مش هيقدروا لأنه ثقة فى الله سبحانه وتعالى قبل كل شىء ونهدف إلى البناء والتعمير والأمن والاستقرار".

وأوضح السيسى "أنا جئت تكريم ليكم، وآخر كلمة بقولها لكم مصر وشعبها متعلقة فى رقابكتم وإن شاء الله محفوظين".

كما وجه الشكر لأهالى سيناء لأنهم يقفون مع الجيش المصرى.. وتابع: "على القوات المسلحة التخفيف عنهم بقدر الإمكان ولو فى أى حاجة مطلوبة فى هذا المجال من فضلتكم نتحرك فيها بأسرع ما يمكن".

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مصر 365

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