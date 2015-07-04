أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد أبوبكر بعد زيارة السيسى لسيناء: "كنت واثق إنه هيعمل كده"

Google+ Print
خالد أبوبكر بعد زيارة السيسى لسيناء: "كنت واثق إنه هيعمل كده" خالد أبوبكر بعد زيارة السيسى لسيناء: "كنت واثق إنه هيعمل كده"
قال المحامى خالد أبو بكر، للرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان واثقا أن الرئيس سيقوم بهذه الزيارة، معلقًا: "كنت واثق إنك هاتعمل كده وتحيا ".

كان الرئيس السيسى قد قام بزيارة إلى موقع الأحداث فى شمال سيناء والتقى بضباط وجنود الجيش والشرطة المدنية هناك.

وأضاف أبو بكر فى تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس لموقع الحداث مع الإرهابيين له أثر طيب فى نفوس رجال القوات المسلحة، وهو أشاد كثير من الشخصيات العامة بهذه الزيارة.

ونشر خالد أبو بكر صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يصافح احد الجنود اعلى دبابه فى شمال سيناء وهو مرتديا الزى العسكرى.


>بالفيديو.. الرئيس السيسى يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء
>

السيسى يرتدى الزى العسكرى فى زيارته لتفقد القوات بشمال سيناء
>

السيسى: الجيش المصرى يقوم بدور عظيم وثقة الشعب فيه بلا حدود
>

ننشر صور السيسى بـ"الزى العسكرى" أثناء تفقد القوات المسلحة فى سيناء
>

السيسى: تواصل العثور على جثث لإرهابيين سقطوا فى حادث سيناء الأخير
>

فى زيارة بـ"الزى العسكرى".. الرئيس يتفقد القوات المسلحة بسيناء
>

بالصور.. السيسى يتفقد أسلحة الإرهابيين المضبوطة فى سيناء ويصافح الجنود
>

"الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة" على "بدلة" السيسى العسكرية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير