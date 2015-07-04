خالد أبوبكر بعد زيارة السيسى لسيناء: "كنت واثق إنه هيعمل كده"

قال المحامى خالد أبو بكر، للرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان واثقا أن الرئيس سيقوم بهذه الزيارة، معلقًا: "كنت واثق إنك هاتعمل كده وتحيا مصر ".

كان الرئيس السيسى قد قام بزيارة إلى موقع الأحداث فى شمال سيناء والتقى بضباط وجنود الجيش والشرطة المدنية هناك.

وأضاف أبو بكر فى تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس لموقع الحداث مع الإرهابيين له أثر طيب فى نفوس رجال القوات المسلحة، وهو أشاد كثير من الشخصيات العامة بهذه الزيارة.

ونشر خالد أبو بكر صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يصافح احد الجنود اعلى دبابه فى شمال سيناء وهو مرتديا الزى العسكرى.

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