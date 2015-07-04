مصدر أمنى: هروب هدى غنية القيادية بتنظيم الإخوان المنحل بالقليوبية

قال مصدر أمنى بالقليوبية إن هدى غنية عضو مجلس الشعب السابق والقيادية بتنظيم جماعة الإخوان المنحل وزوجه القيادى الإخوانى هشام خفاجى الذى تم تصفيتة بـ 6 أكتوبر هربت بعد أن داهمت أجهزة الأمن بالقليوبية قرية كفرشبين مسقط رأس زوجها.

وشهدت قرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية مسقط رأس ناصر الحافى والذى تم تصفيتة بـ 6 أكتوبر تواجد مكثف من قوات الأمن.

وشنت قوات الأمن حملات متزامنة على مدن العبور ومناطق القلج وسرياقوس التابعتين لمركز الخانكة وعرب العليقات وعرب جهينة عقب خروج مسيرات إخوانية بتلك المناطق أسفرت عن القبض على 10 من أعضاء التنظيم الإخوانى، أعلنت صفحات الإخوان على "فيس بوك" عن أسمائهم، وهم : خيرت مصلح شلش، ومصطفى جمال عكاشه وأحمد حنفى نوار وأحمد نجاح خليل وشريف رضوان أبوحمده وطارق نصر بالقلج وإسلام محمد بالعبور ورضا بركات ووليد هلال ووليد سعيد بسرياقوس.

من جانبه، أكد اللواء عبدالعظيم نصر الدين مديرأمن القليوبية أن الحالة الأمنية فى القليوبية وفى سائر أنحاء المحافظة مرضية تماما، حيث شهدت طفرة كبرى عن الحالة بعد ثورة يناير مباشرة، وقال إن الأمن موجود على الأرض وبكل قوة وعلى جميع الأصعدة.

وشدد مدير الأمن، أنه لا تهاون مع أى مجرم أو إرهابى ارتكب جريمة ضد المجتمع أو قام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وأكد مدير الأمن أنه لن يسمح بالمساس بأى فرد أمن على أرض القليوبية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة وقال أن العلاقة بين الشعب والشرطة خط أحمر.

وأضاف نصر الدين أن 5 مأموريات جنائية تتم ليليا بشكل يومى بمراكز وأقسام الشرطة، إضافة إلى المأموريات التى تنطلق مع جهاز الأمن الوطنى.