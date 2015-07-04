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محلب يجرى جولة تفقدية لمنطقتى إمبابة والوراق مستقلا "ميكروباص"

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محلب يجرى جولة تفقدية لمنطقتى إمبابة والوراق مستقلا "ميكروباص" محلب يجرى جولة تفقدية لمنطقتى إمبابة والوراق مستقلا "ميكروباص"

كتبت هند مختار

أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية لمنطقتى إمبابة والوراق، يرافقه المهندس خالد عبد العزيز، واستقل رئيس الوزراء "ميكروباص" تابع للمجلس وليس سيارته الخاصة للاستماع لمطالب الأهالى وتفقد الخدمات التى تقدم للمواطنين.
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