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"جاليه" لـ"وزير العدل": فرنسا ملتزمة بمساعدة مصر لاسترداد أموالها

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"جاليه" لـ"وزير العدل": فرنسا ملتزمة بمساعدة مصر لاسترداد أموالها "جاليه" لـ"وزير العدل": فرنسا ملتزمة بمساعدة مصر لاسترداد أموالها

استقبل المستشار أحمد سليمان وزير العدل، السفير الفرنسى بالقاهرة نيكولا جاليه، وذلك لتقديم له التهنئة لتوليه وزارة العدل وفى إطار دعم العلاقات بين وفرنسا فى العمل القضائى.

أكد نيكولا جاليه السفير الفرنسى، أن بلاده حريصة على دعم وترسيخ علاقات التفاهم والتعاون القائم بين البلديين فى كافة المجالات خاصة فى مجال التعاون القضائى والقانونى لما لمصر وفرنسا علاقات قوية بينهما، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون وتقديم كل مساعدة ممكنة لمصر فى استرداد الأموال المنهوبة.

وتناول اللقاء التعاون فى مجال التدريب القضائى وتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال والمحاكم الاقتصادية والمساعدات الأسرية.

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مصر 365

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