تجديد حبس 5 من الإخوان متورطين بتفجير عبوة ناسفة بمحيط نادى شرطة الزقازيق

قررت نيابة جنوب الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتزعمها محام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد متفجرة وتورطهم فى تفجير عبوة ناسفة بمحيط نادى الشرطة بالزقازيق.

وكانت قد تمكنت قوة من قسم ثان الزقازيق، من ضبط 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم محام، بإحدى العمائر السكانية بمنطقة الغشام، وبحوزتهم مواد متفجرة.

وأفادت التحريات قيام بوضع عبوة ناسفة بمحيط نادى الشرطة، وتفجير قنبلة بالقرب من قسم ثان الزقازيق، وقنبلة أخرى بالقرب من سنترال المدينة.